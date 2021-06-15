和黃翠如捲「四六」手勢風波 蕭正楠嘆無奈：冇表達任何意思 (19:32)

【今日直擊】蕭正楠（阿蕭）、湯洛雯（靚湯）、簡淑兒、陳秀珠、張達倫和蔡國威等，今天宣傳劇集《一笑渡凡間》結局篇。阿蕭早前與太太黃翠如跑山時，做出「四六」的手勢惹熱議，阿蕭似有備而來，受訪前叫傳媒惜住他，他回應時表示這些事情在所難免，別人要截該1秒的圖也控制不到，大家看過片段都知是什麼事，他和翠如連續3個多星期，每朝6時起牀跑1小時沒有停過，一直在Ig記錄跑步情况。阿蕭表示與翠如沒因手勢風波感不開心，只感到無奈，因他們並無表達任何意思，純粹享受跑步和拍照紀念，但別人要誤解也沒有辦法。

另一方面，翠如向好友洪永城（Tony）發表恭喜感言，有網民解讀成翠如「宣示主權」，阿蕭苦笑稱：「Tony真的很剋她（翠如），他們在一起都無好事發生。」阿蕭稱大家看完文章都應該明白，翠如絕無踩也非宣示任何事，只是見到一個如細佬般的人，多年來見他曳又曳過，現在遇到那麼好的太太而感觸，寫多了少少字，「總之我們4個都知是無任何意思，只覺得Tony大個仔，不要辜負身邊這個人的意思而已」。

會否建議太太日後發文小心一點？阿蕭笑言：「我都有叫她靜一點。」不過他之後認真表示，當被有心人去想另一個意思，以致誤解都無辦法，唯有看開一點，又不能因此怕了而不發文，「我們不可以因這樣放棄自己的人生，無人可停止自己做任何事情，應該繼續做」。

（即時娛樂）