調教你MIRROR︱還原「梅窩事件」 證姜濤冇鬧粉絲 12子一條心 (02:35)

ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚（15日）播出第7集，除了還原「梅窩事件」來龍去脈，姜濤亦是今集花姐（黃慧君）想梁祖堯調教的對象。節目開始時，姜濤坦言MIRROR內部有不少拗撬，因為12個人有12個想法，每個人有自己生活方式，出道以來大家沒好好傾過有關問題，他覺得這節目可以讓成員好好交流，令大家更團結。姜濤又承認關於自己的表演，甚至音樂上很細微的事，他覺得音樂要完全表達出自己想表達的想法，想以自己的想法為主，有些位可能自己不太啱，經理人花姐不太認同，他也很堅持去做，寧願做出來後大家覺得不好再去改，也不想未做已放棄；姜濤亦自知不擅長社交，又說自己的初心純粹是想表演給大家欣賞。

至於花姐覺得姜濤無論做什麼大家都會喜歡，所以他是最容易湊的成員；不過，他對自己很高要求，但都是關於自己的喜好，雖然他的眼光很準確，但不覺得代表姜濤啱。花姐又指姜濤入行時予人感覺很強，因他以前受過挫折，被人排斥，其他人不鍾意他是肥仔，他便努力減肥，他亦是受過挫折才有現在的姜濤。花姐覺得不可能一世都有這種運氣，所以希望姜濤學識面對自己問題、面對社會需要，然後改進自己做得更好。

之後，鏡頭轉到MIRROR跟梁祖堯討論應否勸喻在酒吧門外守候的粉絲離開，經過一輪討論，副隊長Anson Kong（江𤒹生，AK）認為他們應該直接叫粉絲離開，眾人一致通過，並覺得由隊長Lokman（楊樂文）、AK及現場擁有最多粉絲的姜濤勸喻最恰當。梁祖堯向花姐匯報有關情況，也獲得花姐批准。12位成員一起行出酒吧，然後Lokman及AK先後向粉絲作出呼籲，跟着由姜濤發言，他說：「首先同大家講聲辛苦晒，大家一直以來等咁耐，以下呢番說話，係我向支持我嘅fans講，其實一直以來，我都好少公開地向fans講一啲說話，包括關於私追嘅一啲嘢，因為我一直以來都好開心大家陪住我哋，陪住我，但今次呢個旅程，的而且確，支持我嘅歌迷，大家嘅行為令到我有少少唔開心，我唔想同大家隱瞞，因為你哋係我嘅fans，我有責任去保護你哋，我有講過，所以我唔想你哋畀我以外嘅人話，我覺得呢個係我嘅責任，唔希望支持我嘅人畀其他人話，所以，預期你哋之後畀工作人員話，不如我自己講出嚟，因為呢個係我工作一部分，我有責任拍出一個好節目畀大家睇，但我冇諗過大家嘅存在會阻礙到我工作，所以希望大家……一來辛苦到大家，一直以來嘅等候，我哋坐冷氣地方，你哋喺外面等，我哋都明白，所以希望有個雙贏局面，就係大家可以返去休息，喺呢個旅程，或之後綜藝拍攝或其他地方，大家可以給予少少空間我哋，一來大家危險，二來大家真的阻礙我哋工作。我好希望……以後大家成為令我驕傲嘅一分子，所以我唔希望再……再令大家或自己難做。不過，我真係多謝大家，所以……我唔會阻止大家繼續留喺呢度，或者點樣都好，因為我覺得係你哋嘅自由，如果大家私追時，可能跟得太貼，我唔會作出任何反應對大家，因為我覺得……一來我已經同大家講咗呢個事情，二來我畀大家反應嘅話，我會阻礙咗我嘅工作，所以喺呢度最後同大家講一次，所以希望大家快啲……離開，thank you。」Lokman接着向粉絲表示，希望大家消化他們的說話、行動，然後12子手拖手向粉絲鞠躬。而梁祖堯亦有把現場情況直播給花姐睇。

節目又有姜濤、Tiger（邱傲然）跟梁祖堯傾偈，姜濤坦言今次與私追粉絲直接對話是一件大事，「出道以嚟，私追問題，造成內部矛盾嘅其中原因之一，所以大家能夠團結面對外界嘅問題，我覺得好難忘。」Tiger直言MIRROR應該一早跟粉絲講清楚，他與姜濤也說這是一個里程碑。姜濤又指私追問題曾令大家彼此懷疑，但經過這次事件，證明12子是一條心；還爆大家曾多次經歷團結、分開，他希望MIRROR能保持團結。他知道是次旅程是希望透過梁祖堯修補成員之間的關係，他很開心今次大家可以開心見誠傾，因之前發生很多事情，連花姐也不敢讓他們坦誠地傾，因擔心講出來，MIRROR就會冇，故他很開心今次大家很團結。

（即時娛樂）