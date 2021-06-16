張敬軒曾被「姐夫」單立文「親切」點評：佢係為我好 (14:32)

張敬軒昨晚（15日）錄影《勁歌金曲》，他的新歌《Sweet Escape》摘下今年第2首冠軍歌，問到可想一嘗被「姐夫」單立文（豹哥）點評滋味？軒仔自爆其實已被姐夫「親切」地點評了多年，電視上只不過是對方3、4成功力。

軒仔表示記得當年還住在廣播道時，曾被豹哥批評他在台上表現「散修修」，他說：「當時他看完音樂節目，不是鬧我，就是鬧『家姐』胡蓓蔚，但他是恨鐵不成鋼，都是為我好。」

他表示年輕一代可能從《愛‧回家之開心速遞》認識姐夫，其實豹哥是業內殿堂級低音結他手和監製，完全有資格點評他。軒仔坦言有時歌手入行久了，會有面子和年資等包袱，加上網絡上也有很多意見，所以作為歌手要謙虛和有強大承受力，他說：「網絡上一些對我有建設性的評價，我會覺得是袋錢落我袋。」

談到其家傭「遮遮」又有「傑作」，軒仔笑指日前有朋友跟他說，「遮遮」已成為全港最出名的廚師，但這件事就快畫上圓滿句號，他解釋：「別人去婚姻輔導，我們就一起去接受賓主餐飲輔導。但『遮遮』自我發揮能力太強大，為保我生命安全，所以跟她一起上堂，有20堂，以中餐為主。」

講到「遮遮」是唱得之人，何時帶她上節目？軒仔笑謂正醞釀一個勁的時候，起初在家中常聽到口哨聲，還以為是靈界聲音，原來是對方唱歌，他說：「原來她電話有個菲律賓唱歌app，有成百多首歌，我聽過她唱，絕對上得台。」

（即時娛樂）