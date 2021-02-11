港姐複試｜王俊雅曾參加《YOLO的練習曲》 Elsa被爆「拜金」專識有錢仔 (14:56)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》今天舉行複試，部分參賽佳麗經過首輪面試後，即被網民起底。現年23歲的王俊雅（Natalie），原來曾參加過ViuTV節目《YOLO的練習曲》。問可擔心影響比賽？她只表示盡力；最初問她與ViuTV有沒有合約在身時，她避而不談，再三追問下才說沒有合約。

另外，面試佳麗張琬蕎（Elsa）被爆讀大學時「拜金」，兼專結識有錢仔，她沒有正面回答，表示至今是單身，已單身2年。當記者追問識男人是否要結識有錢的男人？她即收起笑容，急步上車。

今天依然有「特色」佳麗面試，Michelle身穿旗袍現身，她解釋是配合主題展現中西美，對自己身形有信心，她所穿的旗袍是由十大傑青設計師贊助，對方亦是她的提名人。

此外，不少佳麗比初次見傳媒時吸引眼球，當中以Michelle和Juliana最顯著。Michelle身穿貼身露背裙，大騷弗爆身材；27歲Juliana（伍允靖）衣著性感，她由波士頓返港，從事金融工作；身材高䠷、現職模特兒的23歲Chloe（梁允瑜）自信爆棚，她表示每個環節都有信心，對於她在Ig曬泳照，是否對自己身形有信心？她表示OK，平時有健身，自覺身高有優勢；另一面試佳麗Fiona（戴佳敏）樣子不俗，貌似陳柏宇太太符曉薇，但說話有口音，自我介紹時將名字讀成「大街聞」。

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（即時娛樂）