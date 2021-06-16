林作眾籌畀無綫｜「佛相」佳麗童年照曝光 開YouTube頻道展歌喉 (15:57)

《2021香港小姐競選》日前進行首輪面試，其中一位話題佳麗是來自東涌的霍韻璇（Kirsten），當天她由哥哥陪同面試；被指有「佛相」的Kirsten，有指因貌似男藝人羅浩楷故被稱為「東涌羅浩楷」。

林作今午在Instagram貼了Kirsten的照片，並表示今早找不到她，又指她似乎沒有出現在港姐第二輪面試，林作寫道：「各位，我地唔可以俾Kirsten就咁離去。今朝，我搵唔到佢，似乎冇出現喺港姐第二輪面試。我決定眾籌俾TVB，以贊助形式代表港人懇求加個位俾佢進入決賽。

如果每人出100元，我地1000人就會有10萬，1萬人嘅，我地會有100萬。一百萬嘅贊助，我估，佢一定可以喺決賽，帶俾我哋最大嘅歡樂。DM我攞眾籌link吧。幸福，係要自己爭取嘅！Kirsten, we support you!」

Kirsten的Instagram有不少自拍照，素顏、四眼Look、濃妝、短髮和大頭相，亦有中學階段的舊照，以及她和胞兄的童年照。她的Ig簡介自稱「音樂家」，並喜歡唱歌，她在YouTube開設頻道分享唱歌片段，目前為止有48人訂閱。

今日未見Kirsten晉身港姐複試，不過她知道網民對她支持，今午在Ig貼了16秒短片答謝大家，片中她戴了眼鏡，並以溫柔聲線說：「Hi everyone, thanks all my friends for all the love and support. I am grateful to have you are in my journey.（感謝所有朋友的愛和支持，很感激有你在我的旅程中。）」

（即時娛樂）