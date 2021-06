林作眾籌畀無綫｜「佛相」佳麗童年照曝光 開YouTube頻道展歌喉 (15:57)

《2021香港小姐競選》日前進行首輪面試,其中一位話題佳麗是來自東涌的霍韻璇(Kirsten),當天她由哥哥陪同面試;被指有「佛相」的Kirsten,有指因貌似男藝人羅浩楷故被稱為「東涌羅浩楷」。

林作今午在Instagram貼了Kirsten的照片,並表示今早找不到她,又指她似乎沒有出現在港姐第二輪面試,林作寫道:「各位,我地唔可以俾Kirsten就咁離去。今朝,我搵唔到佢,似乎冇出現喺港姐第二輪面試。我決定眾籌俾TVB,以贊助形式代表港人懇求加個位俾佢進入決賽。

如果每人出100元,我地1000人就會有10萬,1萬人嘅,我地會有100萬。一百萬嘅贊助,我估,佢一定可以喺決賽,帶俾我哋最大嘅歡樂。DM我攞眾籌link吧。幸福,係要自己爭取嘅!Kirsten, we support you!」

Kirsten的Instagram有不少自拍照,素顏、四眼Look、濃妝、短髮和大頭相,亦有中學階段的舊照,以及她和胞兄的童年照。她的Ig簡介自稱「音樂家」,並喜歡唱歌,她在YouTube開設頻道分享唱歌片段,目前為止有48人訂閱。

今日未見Kirsten晉身港姐複試,不過她知道網民對她支持,今午在Ig貼了16秒短片答謝大家,片中她戴了眼鏡,並以溫柔聲線說:「Hi everyone, thanks all my friends for all the love and support. I am grateful to have you are in my journey.(感謝所有朋友的愛和支持,很感激有你在我的旅程中。)」

(即時娛樂)