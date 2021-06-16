跟「兒子」朱鑑然一見如故 杜德偉街舞元素融入經典古裝劇 (16:33)

杜德偉（Alex）參與網大電影《射鵰英雄傳》，並以街舞元素發揮歐陽峰的功力。Alex雀躍表示：「已經將近20年冇拍古裝，真係好榮幸能夠拍到金庸小說裏面嘅其中一個角色，仲要係一個好重要嘅角色『歐陽峰』，作為一個演員及金庸迷，真係可以講一句無憾。其實我係因為拍呢一部電影開始睇金庸小說，原來睇金庸小說，真係一發不可收拾的。」

Alex續說：「今次歐陽峰呢個角色，喺劇本裏面係武林上最好打嘅五大高手之一，所以除咗打鬥嘅時候，導演要求平時演戲，都要有武林高手嘅風範，包括舉手投足、行路、眼神。武指大哥設計畀我嘅動作，都係針對我能夠駕馭嘅招式而設，不過佢哋真係高估咗我，對我來講算係一大挑戰，最後歐陽峰走火入魔嗰場戲，更用咗我一啲街舞嘅舞蹈根柢功夫元素，所以話真係度身訂做。」

杜德偉跟戲中飾演他兒子的朱鑑然（朱仔）雖然首次合作，但兩人一見如故兼一拍即合，有共通的音樂、舞蹈喜好等話題，鏡頭下十分生鬼，不時自我創作短片，創意無限。Alex在造型上加深了眼線，他笑言驟眼看跟《魔盜王》系列中的Johnny Depp造型有點相似呢！

（即時娛樂）