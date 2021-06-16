曾爆粗鬧演員｜《手捲煙》入圍多個影展 林家棟盼有好回報 (16:43)

導演陳健朗昨晚率演員林家棟、太保、何華超、杜燕歌和蔣祖曼等，出席於圓方戲院舉行的《手捲煙》首映禮，張紋嘉偕男友、陳果、林保怡、周家怡、劉俊謙、RubberBand的6號和泥鯭、C AllStar的梁釗峰和陳健安、朱栢康等現身。電影在去年2、3月疫情最嚴重時開拍，現在終於上映，林家棟表示很開心，「拍攝期間，全世界對疫情都不了解，所以大家都好驚，不知如何是好，我們還要在繁盛的地方拍攝，住戶都走出走廊張望，睇我們有否戴口罩，所以我都叫工作人員聽話戴口罩，我拍完亦即戴口罩」。

他透露未埋位傾劇本時，試過用粗口狠罵新人Bipin Karma，當時Bipin Karma感到不舒服，覺得被欺負，他叫Bipin Karma記住這感覺，因為其角色就是要這種感覺。說到該片入圍多個影展，辛苦是否有回報？家棟希望有好回報，電影獲香港電影發展基金資助拍攝，證明他們支持新導演是對的。

對於商務及經濟發展局日前刊憲修訂《電影檢查條例》，可能構成危害國家安全罪行的電影不宜上映，家棟指自己忙於拍戲，為古天樂合演的《惡行之外》埋尾，接着又為《斷網》補戲，沒留意修訂，他說：「未留意晒，現在說什麼也不公平，我不信懶人包，一知半解，要詳細睇完先講，現在講好武斷。」

蔣祖曼在戲中客串老師一角，她說：「陳健朗做演員時，我已認識他，喜歡看他演出，他說有個角色適合我，叫我來幫手，我一口便答應。（不收錢？）象徵式收車馬費，其實不收也可以，想支持香港電影。」

（即時娛樂）