聲夢傳奇｜Chantel《戀愛預告》破200萬點擊 何晉樂冼靖峰有望殺入三甲 (17:05)

無綫節目《聲夢傳奇》繼Gigi（炎明熹）憑《沒有你還是愛你》先聲奪人後，年僅14歲的Chantel（姚焯菲）及Yumi（鍾柔美），亦分別憑《戀愛預告》及《心急人上》備受關注。Chantel的獻唱片段上載網站短短10天已破200萬點擊，留言亦逾2萬，穩佔熱搜榜首位，其Ig粉絲人數亦由2萬急升至4.3萬，人氣急升！

有Chantel粉絲甚有創意地，以「颱風消息」形容其銳不可擋的走勢，Chantel也大讚有趣：「冇諗過可以咁樣形容我，多謝。」現時忙於考試兼應付比賽的Chantel笑言愈忙愈精神：「呢排真係少咗休息時間，但唔知點解，我瞓得愈少好似愈精神。（壓力大咗？）畀自己好多壓力，因為想做得好啲，唔好令人失望。」

在上周六的比賽播出後，紅隊隊長Rock（何晉樂）的《等》及Archie（冼靖峰）的《黑夜不再來》，由於演出超水準，亦令兩人殺入三甲呼聲漸高。

不少網民戥Rock於比賽中輸給Gigi感不值：「簡簡單單有感情，真係聽到好感動。所以呢首歌想為Rock平反，覺得佢好聽啲，推呢首上去。」、「聽歌聽到喊，唔係個個歌手做得到。」、「輸咗評判 但贏在民意」。獲大量網友力撐的Rock留言答謝支持：「好多謝咁多位嘅愛戴，好多謝大家包容我嘅瑕疵。心理係我最大要克服嘅難題，我會繼續努力！」

Archie亦獲近乎一面倒好評：「有實力、有台風、識得享受舞台、性格好…一定會攞到頭三名！」、「Archie加油，直入3強同Gigi鬥過。」、「全晚唱得最好係佢，我覺得。佢唱歌有種妖媚嘅風格喎。」

（即時娛樂）