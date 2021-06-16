死因有可疑｜方力申拆解網民3大質疑 鄭融被封爆肚金句王 (17:15)

一連5集、無綫燒腦綜藝節目《死因有可疑》昨晚（15日）情節，繼續圍繞第一個單元搜證及調查，由於已入戲肉，氣氛緊張，兇手矛頭直指游嘉欣與劉佩玥，游嘉欣身上驚現可疑爪痕，劉佩玥又前言不對後語；而TVB官方facebook舉行的競猜兇手投票活動，二人所得票數相若。

由於節目拍攝手法嶄新，觀眾有Like有唔Like，有人大讚有新鮮感及具娛樂性，亦有網民提出製作「太Hea」、演員「唔清楚劇本」、「成日忍唔住笑」等質疑。方力申受訪時逐一解畫：「大家係特登跳出個角色嚟拍，因為想多啲綜藝感同埋想觀眾覺得真係同我哋一齊玩緊遊戲。其實拍攝好認真，淨係道具都超過200件，好多係人手做，我好欣賞佢哋咁認真。同埋我哋每個人收到嘅劇本都只有兩頁，得劇情簡介同角色設定，好多對白都係睇搜證搜到乜，再臨場爆肚，導演想我哋連自己角色嘅細節都唔清楚，佢覺得咁樣刺激啲。」

今晚（16日）除了揭曉「校園幽靈殺人事件」真兇外，接着播出第二個單元「大時代殺人事件」，演出除了方力申、游嘉欣、郭子豪及張秀文外，還有周柏豪及鄭融。鄭融雖然鮮有綜藝經驗，卻非常搶戲，飾演情婦的她，除了以超浮誇演技帶出喜感外，更成為「爆肚金句王」，並經常「突破盲點」找疑點，炒熱氣氛。

據知第二個單元人物關係與案情更錯綜複雜，為了配合劇情，劇組還刻意搭建了一所「圓形屋」，導演Marcus稱：「因為劇情需要間屋係咁嘅形狀，喺外面好難搵到，所以就索性搭出嚟。」

（即時娛樂）