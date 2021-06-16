曾遭小學老師指虛偽 Anson Lo被花姐形容為「黐線佬」 (18:54)

ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚（16日）一集輪到「教主」盧瀚霆（Anson Lo）出場，在ViuTV官方fb有預告，花姐在節目內說：「Anson Lo原來喺小學已經有老師話佢，問佢可唔可以做人唔好咁虛偽。」

花姐昨天繼續在Instagram點評「鏡仔」，今次輪到Anson Lo，花姐貼了他在MIRROR演唱會騷腹肌照，並寫道：「演唱會前，仍然要為劇集錄歌，最終病咗。記得醫生話佢聲帶有事，佢有一秒鐘嘅擔憂，然後又若無其事。佢就係咁…永遠唔俾人擔心佢，然後自己孭晒所有嘅壓力。大家一直都用暖男嚟形容佢，但我會用黐線佬嚟形容佢，我越叫佢唔好咁大力唱跳留力，佢就越大力，一定要證明俾大家睇佢冇事，因為佢唔想錯過每一個表演機會。欣賞佢黐線嘅毅力，但以後請緊記要愛自己多啲。跳唱唔係一條易行嘅路，但你嘅黐線一定會令你成功。」

商台DJ麻利留言：「每日睇佢（Ig）story啲開工收工時間，都覺得佢係咪唔使休息。」Anson Lo亦有轉發花姐的post：「其實你才是最大壓力的一位，我能夠做到的，就只有做好每一次表演的機會，每一次表現自己的機會，辛苦你，花姐！」

VivTV的fb專頁今天上載一段Anson Lo的短片，內容是招募真人騷《神的女主角》主題曲MV女主角，Anson Lo在片段中表示，需要兩位親人一齊參與這個真人騷，到時在家人協助下，要接受5個挑戰，勝出者便可以成為他的MV拍檔。

（即時娛樂）