專訪｜有睇ViuTV節目 湯洛雯信任馬國明：唔會Check佢 (22:38)

現年34歲的湯洛雯（靚湯），2012年參加港姐雖然未能躋身三甲，但簽約無綫後工作不斷，更在古裝劇《一笑渡凡間》首度擔任女一。事業上位，愛情同樣得意，她與圈中筍盤馬國明擦出愛火花，靚湯欣賞男友Chill爆個性，面對每個工作都會盡百分百努力去做，但不會有壓力，一切順其自然，這種心態很值得她學習；她現在於工作上亦已豁出去，不會給自己壓力，亦從未想過奪視后，「其實我是一個很Chill的演員，只要拍得開心、有好劇本已很滿足」。

靚湯表示跟馬國明拍拖時便會放下所有工作，跟普通情侶拍拖方式一樣，就算在演戲上遇到難題也不會請教已是視帝級人馬的男友。男友最近頻頻返內地工作，問到可有小別勝新婚感覺？她笑說：「我兒時都是這樣跟爸爸相處，習慣了，以前有問媽咪是什麼感覺，她說更加自由，我現在嘗試向這個方向去諗，但當然都會想見面。」至於可會擔心馬國明在內地工作有狂蜂浪蝶埋身？靚湯覺得喜歡一個人便應該百分百信任對方，「不會check對方，要來便來，與其懷疑，不如相信他，如果真的受傷，便一次過傷心，之後再爬起來」。

有句說話「同行如敵國」，靚湯坦言也有看ViuTV的節目，因覺得這個行業無分東西，只要行業好便大家都好，大家就好像一個大家庭，對方有好的地方也值得學習。她說去年拍電影曾跟ERROR成員何啟華（Dee）合作，大讚對方好人又好笑，這一行最緊要百花齊放，「我覺得進步就一定要大家合作，令香港娛樂圈穩步上揚」。

欲知專訪詳情，請留意明日（6月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）