調教你MIRROR︱姜濤剖白勸退粉絲感受 Anson Lo每次演出100%盡全力 (00:56)

ViuTV節目《調教你MIRROR》第7集還原「梅窩事件」來龍去脈，昨晚（16號）播出一集，姜濤坦言說出今次勸喻粉絲不要私追的內心感受，「呢件事對我、對12個人嚟講係一個里程碑，未敢講係好定壞嘅里程碑，但就係大家第一次去做呢件事。私追確實影響大家工作，所以大家對呢件事有意見，大家一齊做呢件事好有意義。很多時候公司幫手擋，今次離開公司保護，可能呢件事處理得唔成熟、唔夠好，起碼出發點係好，因為想MIRROR好，我一直喺MIRROR唔太會為呢啲嘢而出聲嘅人，知道自己粉絲可能比較多，喺呢個情況下，對兄弟有少少唔好意思，但唔好意思點講，有時我啲粉絲令大家……可能彼此嘅粉絲影響大家關係，自己冇特別講，但今次希望令大家知道，其實我好重視大家感受，也重視工作環境，所以我都唔知點講……一個鐘頭唔夠講……」經理人花姐（黃慧君）也表示，姜濤很少有兄弟在身邊時願意主動企出來，亦很少拒絕粉絲，通常都是叫隊長或副隊長做，這是3年來第一次。

花姐又希望梁祖堯幫手調教Anson Lo（盧瀚霆），她說：「MIRROR成員唔了解Anson Lo，希望呢個節目讓成員真正了解佢，佢今日對人嘅態度同說話，係因為太顧及成員感受。（梁祖堯：Anson Lo好有禮貌，令人覺得佢唔係太真心。）我有同佢講過，原來佢小學時已經畀老師咁講佢，叫佢唔好咁虛偽，有禮貌打招呼好過亂講嘢，佢心態係寧願自己唔錯，但呢個態度令人覺得佢虛偽，覺得可以改變佢呢啲嘢。」花姐與梁祖堯均讚Anson Lo內心很善良。

梁祖堯安排12子演戲，2人一組，請來黃修平導演及女演員鍾雪做嘉賓，令眾人感驚喜；之後，梁祖堯選出姜濤、Anson Lo及Lokman（楊樂文）進入第二輪演技比試，跟鍾雪做對手戲。Anson Lo事後表示擔心自己記不到劇本，而且要有起伏，「把握好呢次，每次都當最後一次，要100%騷Anson Lo有啲乜，MIRROR係很重要topic，當初MIRROR由12人組成，賣點係12個唔相似嘅人，12塊唔同嘅鏡碎片放埋一齊變完整嘅鏡，這是賣點。依家偏向唔係做呢樣嘢，呢個係要正視嘅嘢。開始時唔係所有人100%盡全力，能否做到呢點有太多因素，唔係想同不想」。

（即時娛樂）