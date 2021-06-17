劉鑾雄捐1000萬予電影工作者總會 助業界解決開工不足問題 (13:57)

新型冠狀病毒疫情持續逾一年，香港電影業疫下受重挫，業內開工嚴重不足。「電影工作者總會」繼早前向同業發放「疫境支援基金」後，再與「劉鑾雄慈善基金」簽訂協議，由「劉鑾雄慈善基金」捐贈港幣1000萬元予「電影工作者總會」，推出《總會拍電影》計劃，助電影界同業疫境自強。根據協議內容，該筆款項將用作贊助「電影工作者總會」開拍電影，電影的台前幕後所有工作崗位均需聘請香港電影從業員，務求增加本地電影同業的工作機會，同時希望可為新一代的電影人帶來創作空間。

劉鑾雄自小熱愛觀賞電影，希望在業界仍面對困難時施以援手。他說︰「希望今次的無償捐獻，能為業界創造就業機會，幫助他們渡過難關。」「電影工作者總會」會長古天樂回應：「好多謝『劉鑾雄慈善基金』捐助給我們電影同業，我們這個計劃是希望兩年拍八部電影，劉鑾雄先生知道有此計劃之後，立即慷慨捐贈港幣1000萬元助我們踏出第一步，而我們會繼續用各種方法去籌劃其餘電影。另外，我希望未來可以為總會帶來改革，進一步推動電影圈。」

《總會拍電影》計劃的第一輪申請日期由即日起至2021年8月31日，新導演及有經驗導演均可參與計劃，計劃以劇本先導，劇本會由業界專業評審審批，以2021年內成功批出兩部電影為目標，預計於2022年第一季接受第二輪申請。

（即時娛樂）