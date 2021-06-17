明晚九展開騷一票難求 Serrini尾場加開網上直播滿足粉絲 (16:00)

Serrini將於6月20日加開演唱會的網上直播版，滿足未能入場及身在海外的粉絲。（大會提供）

Serrini（梁嘉茵）明晚起一連3晚在九展Star Hall舉行《I'M (NOT) FINE, THX.》演唱會，3場門票早已售罄。由於不少粉絲未能成功撲飛，Serrini與主辦單位商量後，決定在6月20日尾場加開網上版，滿足未能入場及身在海外的粉絲。

Serrini希望這次網上直播可以令一眾樂迷即使買不到飛入場，也可以一同參與派對。她說︰「希望全世界，甚至太空站如果可以收到訊號，都可以看到我，一同分享我的作品。尾場當日是父親節，有粉絲可能要照顧家人無法親身到場，亦可以和家人一同觀賞網上直播，都是一個很好的茶餘飯後娛樂。」對於演唱會門票出現炒賣，Serrini笑言這些黃牛飛令她更自大，希望能在演出、編曲等方面有所進步，未來的演唱會能盡善盡美，報答歌迷支持。

是次網上直播設兩種票價，「獨獨觀賞票」為200港元，「家庭直播票」為580港元，購買家庭票的可得到4套（每套2款）獨家演唱會限定明信片，名額200位。購買直播門票的觀眾除可於6月20日當晚觀看尾場直播外，更能於6月21日12時至6月23日零時零分無限次重溫。

（即時娛樂）