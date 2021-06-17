商天娥拍劇扮Elsa公主嚇窒老公 龔慈恩演強勢外母挑戰大 (17:00)

商天娥、龔慈恩日前接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，分享拍攝新劇《寶寶大過天》感受。龔慈恩在劇中飾演岑麗香母親、馬國明的外母，她直言角色富挑戰性︰「我平日多演腍善角色，今次演較強勢的知識分子，監製要我大聲說話，都辛苦！他們集體教我應如何說話，馬國明教我眼神，要做出令人不寒而慄的眼神。」

商天娥相隔6年再拍劇，自言過足戲癮。她說︰「我跟龔慈恩一同在地上爬、要穿泳衣打底浸水，又有牀戲及Cosplay。扮演Elsa那天，我丈夫也在場，他一見我的造型嚇到冇聲出！我從前的角色比較正規，但再爆都可以，一不做，一做就要做得誇張點，要令觀眾有驚喜。」與岑麗香再次合作，商天娥說︰「今次再合作覺得她有女人韻味，跟6年前合作《樓奴》時完全不同，當了媽媽後是有另一種味道。」龔慈恩則表示岑麗香給人一種舒服感覺，未埋位已叫她「媽咪」，很sweet！

龔慈恩覺得《寶》劇能令觀眾反思︰「與家人溝通很重要，我和仔女有不同的溝通方法，有時會分開和他們傾偈。家庭關係要經營，要有互動才可以維繫。我放手讓女兒林愷鈴入行發展，她也清楚目前以學業為主。她1、2年前以模特兒身分參與時裝周活動，對她讀建築大有幫助，令她認識更多，包括人際和擴闊眼界。」

（即時娛樂）