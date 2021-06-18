《造美人》10強誕生 喊包芷橋出局 OK姐今次唔OK (00:14)

ViuTV《造美人》採淘汰制，決賽只有8位佳麗踏上選美舞台，昨晚（17日）10強誕生，節目的話題人物OK姐（胡靄琪）與芷橋（劉芷橋）齊齊出局。OK姐在初試時被視為黑馬，但她在受訓過程中表現好hea被批評，出局是意料中事；離隊前OK姐接受訪問，她承認自己並不進取但也有努力，只是比較慢，大家未感覺到已被foul了。製作組直指OK姐在訓練中，由化妝、set頭、營養餐到做運動皆沒有依指示做，她堅持自己的態度沒問題，又說：「你都foul咗我，答嚟做乜啫？」有網民留言斥她態度差。

對於芷橋被淘汰，雖然她在節目初期經常爆喊並不討好，這晚被淘汰時她盡力忍淚水，感謝節目的說話有「洋葱」，讓觀眾看到她的改變令人感動。她說《造美人》讓她找到自己的目標與自信，不會再整容，因為有很多方法令自己變靚；她亦說不想再看到不堪的自己，要向前望。10強中，公主組的名單有變動，Semi（黎韋彤）成績好升上「公主組」，跟Tracy（周卓盈）、Shweta（林珊妮）、Kathy（張育玲）同組，Stella（楊芷羚）則被降級入「平民組」。

（即時娛樂）