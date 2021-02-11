調教你MIRROR｜開心奪最佳演繹獎 隊長Lokman哭訴：掛住以前嘅自己 (00:55)

ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚（17號）一集，隊長Lokman（楊樂文）是經理人花姐（黃慧君）想梁祖堯調教的對象。花姐指Lokman由以前很有火的隊長，到完全想放棄做MIRROR隊長的人。她亦是12子中，讓她最放心的成員，「我只會畀問題佢，我唔幫佢解決問題，後來他唔開心，開始同我有啲拗撬，覺得點解成日唔理佢，只照顧其他成員，當刻先驚覺呢個問題，因為心目中佢係照顧大家，原來佢都需要照顧，有心事要同佢一齊分享、分擔」。她指因為做隊長很多事都不能做，現在更是做偶像派及隊長，要keep住靚仔、正經，其實Lokman不開心，故她跟同事盡量找拍戲機會給他，無論大小，希望他嘗試做。她指Lokman很有義氣：「佢同我講過以前唔係咁，以前佢係一個火爆嘅壞人，因為傷害到人，重新反省變成依家嘅佢，但依家唔係開心嘅佢，我估……」所以，花姐想梁祖堯調教Lokman變成一個開心的隊長。

Lokman也說最近經常面對一個問題，尚未找回初心、未能站穩，有很重的感覺，可能還未找到，但不停思考，總會慢慢、一點一點找回來。之後，梁祖堯與Lokman傾偈，梁祖堯先說出自己的往事，他說自己小時候是一個很真誠的人，但因長大後受過很多傷害而把自己變成另一個人，最後取得平衡，故他希望Lokman能保持火爆的人的能量，但也要保持現在的謙卑。Lokman似有所感觸說：「最近有種很深感受，真係幾深，即係……我睇番《狂舞派3》時，有啲……有啲掛住以前嘅自己，我有啲……我有啲……因為鏡頭嗰個就係……好熟悉但又……但又好陌生……好奇怪……（忍不住淚水）（梁祖堯：奇怪係啲乜嘢？你掛住嗰個佢？）我好……我好掛住以前嗰度力（魄力）……我好掛住以前嗰個無拘無束嗰度力（魄力）……但我唔知點解自己會將佢收埋咗，我唔知點解會將佢丟咗，係囉，唔知點解會……（梁祖堯：你睇《狂舞派3》見番嗰個自己？）好多嘢都唔理，唔理人哋感受，嗰個自由奔放囉……嗰個自由奔放嘅力……就係推我向前行嘅力。（梁祖堯：如果你繼續唔鍾意依家個自己，你就會同以前嗰個自己再推遠啲，依家呢個契機就係開始擁抱依家嘅自己，我真係覺得你係隊長，你真係一個隊長，而你將會是一個開心嘅隊長。）」Lokman聽到梁祖堯一番說話，似有所領悟，也再次展露笑容。

上集講到梁祖堯選出姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）及Lokman進入第二輪演技比試，跟鍾雪做對手戲，他決定增多一個名額，結果選出 Tiger（邱傲然），經過4人的臨場表現，最後由Lokman奪得「最佳演繹獎」。Lokman事後表示很開心，因為熱愛演戲的他，覺得獲獎是一個肯定。

（即時娛樂）