「佛相」Kirsten澄清林作非提名人 呼籲網民勿信眾籌一事 (12:36)

林作曾在社交網表示要眾籌俾TVB，以贊助形式令Kirsten可入決賽。（林作Instagram圖片）

無綫《2021香港小姐競選》近日進行面試，其中一位來自東涌的佳麗Kirsten，雖然無緣進入第二輪面試，但憑住一臉「佛相」以及貌似女版羅浩楷，再加上林作聲稱自己是提名人，而成為談論焦點。林作當時更公開Kirsten的中文名為霍韻璇，今年19歲。

不過，Kirsten近日接受傳媒專訪澄清其中文名叫「利愛安」，今年22歲，是一位中國、菲律賓與西班牙混血兒。Kirsten表示不認識林作，林作不是她的提名人，提名她參選港姐的人是當日陪同她面試的哥哥Lenar。對於林作自稱是提名人，連她的中文名都改埋，Kirsten沒有生氣，唯一希望外界勿相信林作在社交網搞眾籌，稱要以贊助形式令她可進入決賽的事。

林於6月16日曾在社交網發文稱︰「各位，我哋唔可以俾Kirsten就咁離去。今朝，我搵唔到佢，似乎冇出現喺港姐第二輪面試。我決定眾籌俾TVB，以贊助形式代表港人懇求加個位俾佢進入決賽。如果每人出100元，我哋1000人就會有10萬，1萬人嘅，我哋會有100萬。一百萬嘅贊助，我估，佢一定可以喺決賽，帶俾我哋最大嘅歡樂。DM我攞眾籌link吧。幸福，係要自己爭取嘅！」

林作早前接受《明報》訪問時曾表示不認識Kirsten，他當時表示︰「純粹有網民提議我做Kirsten提名人，我只是說了聲『好呀』，根本無見過Kirsten，亦無對方聯絡。」

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（即時娛樂）