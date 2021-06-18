吳偉豪承認是不雅片主角︰不應該做 (15:46)

【今日直擊】上月初網上流傳一條12秒的不雅片段，貌似吳偉豪的男子冲涼自拍，有全裸鏡頭並似有自慰動作。吳偉豪曾「潛水」拒回應，其後由家人陪同到警署報案，由警方跟進調查。吳偉豪今日出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動時稱事發後如常開工，事件已交由警方處理，自己就專注工作。

被問到可想過片段為何會流出時，他說︰「已交由警方處理，不方便討論。（間接承認自己是片中主角？）呢條片係我嚟，其他事不多回應。（可有影響心情？）沒有，因為一直開工，專注工作。（家人可有鬧你？）沒有，我想多謝這段時間一直支持我的同事、家人、朋友和粉絲。（為何拍攝這片段？）不方便回應。（可有後悔拍片？）都覺得不應該做。（可怕形象受影響？）不回應了。（有沒有被公司『照肺』？）多謝公司的款待，很體諒，多謝公司。」

吳偉豪強調專注工作，未被網民留言影響心情。他表示片段流出後，自己沒多想，一直專注工作，盡量做好公司給予的工作。至於可有工作因事件被抽走，他說︰「不方便回應，都是一直工作。（可擔心有更多片段流出？）不方便回應，交了給警方處理。（會否覺得是前女友放出片段？）大家想多了，因為已交警方處理，不方便回應。（你認為片段是不小心流出還是有人刻意擺上網？）這個也不方便回應。」

（即時娛樂）