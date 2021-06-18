被「佛相」Kirsten踢爆講大話 林作︰開玩笑方式抽水 (17:52)

曾參加無綫《2021香港小姐競選》首輪面試的佳麗Kirsten，踢爆林作不是其提名人。她強調不認識林作，自己的中文名是「利愛安」，今年22歲，絕非林作所指的「霍韻璇」及年僅19歲。Kirsten同時呼籲大家不要相信林作在社交網搞眾籌，稱要以贊助形式令她可進入決賽的事。

林作接受傳媒查詢時，強調一直本着開玩笑方式「抽水」，並無惡意，亦未至於「利用他人獲利」，事實上亦毫無任何人問津眾籌。他表示︰「本人也從未邀約Kirsten進行合作，甚至不讓絕大部分人打擾她，可以說是倍加呵護的典範。」林作自詡因為他出招令Kirsten從芸芸女仔之中彈出，他為此感到驕傲和欣慰，但絕不求Kirsten回報。

林作重申自己向來愛開玩笑，但絕無惡意，亦無傷大雅，沒收過一分錢。他認為Kirsten只是獲得了名氣、榮譽、關注、愛戴，毫無損失，更已成為《2021香港小姐競選》的最受矚目小姐。他說︰「毫無惡意，真心支持，現在成就偉業，成為今年第一個接受專訪之佳麗，請問該感謝我還是咒罵我？！沒有我，有Kirsten嗎！」

被問到會否向對方道歉時，林作說︰「她欠我一句多謝就真。」

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（即時娛樂）