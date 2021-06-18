聲夢傳奇︱林欣彤負傷孖文凱婷合唱 林智樂獲讚聲線有潛質 (21:03)

無綫歌唱節目《聲夢傳奇》9位學員進行第6輪比賽，明晚第10集有4位學員作賽，其餘5位學員於下集出戰。每位學員與1位歌手導師合唱自選歌曲，每集得分最低之學員將會被淘汰。9位歌手導師包括：李幸倪（Gin Lee）、衛蘭、江海迦（AGA）、周柏豪、王灝兒（JW）、泳兒、林奕匡、林欣彤及馮允謙。

第10集出戰有林智樂（Felix）與林奕匡、林君蓮（Kaitlyn）與泳兒、冼靖峰（Archie）與馮允謙、文凱婷（Aeren）與林欣彤，4位學員當中有1位被淘汰。歌手導師分別與學員分享唱歌技巧，協助他們順利晉級。

林奕匡於比賽前與Felix在尖沙咀碼頭進行Busking，希望Felix學識面對觀眾，放膽唱歌。張佳添聽完二人演繹張學友經典金曲後，大讚Felix聲線很有潛質：「今日係一個靚聲嘅拼盤，兩種唔同嘅溫柔作出攻勢，我係女仔會好冧。」

泳兒則與Kaitlyn唱卡拉OK，希望找到適合她獨特聲線的歌曲，並打開她的內心。趙增熹聽完二人演繹，直指Kaitlyn：「你有把好好聽嘅聲，用自己把聲去吸引評判係唔夠，係要用能力吸引我哋。」

Archie想唱R&B出戰，因為JW曾大讚馮允謙唱R&B唱得很好，所以與馮允謙一齊出戰。馮允謙大讚Archie非常勤力，很努力練習所教的和音及唱歌技巧，希望他在比賽時能夠盡情發揮，可以享受舞台。Archie上個回合唱《黑夜不再來》得到評審讚賞，今次能否同樣取得高分順利晉級？

林欣彤之前意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，想過放棄擔任導師。幸好林欣彤康復進展良好，能與Aeren一齊排練及比賽。林欣彤指Aeren欠缺自信，特別向Aeren分享當年參加《超級巨聲2》的比賽心得。二人所揀選的參賽歌曲，本身由陳奐仁負責曲詞編監，陳奐仁直指Aeren：「無show到你嘅唱功！」

大會特設「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」，全球網絡投票活動在第10集晚上8時30分正式展開，在決賽當晚累計得票最高的學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

（即時娛樂）