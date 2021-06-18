《糖街製片廠》入圍烏甸尼電影節 蘇皓兒無緣行紅地氈感失望 (21:39)

楊柳青（圖左）的「鬼樣」難被觀眾認出，導演劉翁（圖左）對戲中荷李活級數的特技化妝有信心。（大會提供）

導演劉翁執導的電影《糖街製片廠》入圍意大利烏甸尼電影節，成為其中一部港產片於歐洲、北美及亞洲城市作巡迴上映，讓海外觀眾認識港產片的嶄新面貌。劉翁笑言讓外地觀眾感受香港恐怖片驚得嚟好笑，笑得嚟感動，感動得嚟又好驚嘅獨有玩法：「今次喺歐洲上映製作好認真，電影放映時將配上意大利語字幕。」

「香港國際電影節」協會為劉翁拍攝宣傳短片，以視像方式跟當地觀眾見面。劉翁稱恐怖懸疑片沒有區域、文化界限，反而著重氣氛、效果、化妝造型等，今次《糖街製片廠》由荷李活級數的特技化妝師操刀，質素不會失禮。他也想親身跟世界各地的電影人交流，可惜受疫情影響，未來要更畀心機拍好戲，希望有機會再參展親身感受歐洲影壇盛事。

女主角蘇皓兒對於電影被選中參與國際影展感到驚喜，坦言無法赴意大利行紅地毯相當失望：「作為一個演員，可以行國際影展紅地氈，機會唔多。今年疫情冇得去，真係好唔開心！不過知道自己嘅作品可以代表香港，都係好威水嘅，希望到時香港上映都有好好嘅成績，咁對自己同公司都有交代。」

楊柳青在戲中犧牲容貌以爛面上陣，笑説：「我個特技化妝認真程度連我自己都唔認得我自己！我懷疑觀眾睇晒成部戲都未必知道邊個係楊柳青！不過有機會代表香港電影去參與國際級影展，呢個係演員嘅光榮，令我知道付出係有回報。以前香港好多電影喺外地影展攞獎，依家嚟到我哋呢一輩，更加要付出十倍努力，再為香港影壇揚威海外。」

（即時娛樂）