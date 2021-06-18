與女兒共度首個父親節 劉詩昆：擁有世上最幸福感覺 (22:36)

82歲中國國寶級鋼琴大師劉詩昆與第一任太太葉向真的57歲兒子劉曉迎定居內地，育有女兒，劉詩昆早已三代同堂做爺爺。他與第二任太太蓋燕，亦育有兒子Benny。去年11月，劉詩昆現任太太孫穎在美國為他誕下女兒劉蓓蓓（貝貝），成為掌上明珠。雖然大仔與孻女年齡相差超過50年，孫女亦比女兒年長，但劉詩昆對待子女和孫同樣愛惜，一視同仁，一家人相處融洽愉快。

劉詩昆既是父親又是爺爺，他與孫穎今年2月帶同女兒貝貝從美國返港。周日（20日）是父親節，是劉詩昆與貝貝共度的第一個父親節，他有女萬事足說：「我無法自拔，全心全意只有她，任何時候只要想到女兒就開心不已，她的可愛已超出了我的承受力！抱著她的時候，我擁有世上最幸福的感覺！」孫穎聽到丈夫對女兒愛的宣言未有呷醋，形容貝貝是他和丈夫的開心小天使。孫穎爆劉詩昆是「女兒控」的趣事，她說有次朋友到家，見到老師不時踱步行出行入，原來他掛著貝貝，一小時內入房6次偷望熟睡中女兒。

貝貝7個月大，眼大面尖，精靈可愛又愛笑。劉詩昆緊張女兒，聘請兩名工人姐姐，專責協助太太輪流照顧貝貝起居生活。疫情下，父親節當天會在家慶祝，孫穎會邀請幾位好朋友跟子女到家中開小型派對。

孫穎透露本月26日她與劉詩昆參與音樂會演出，以鋼琴和琵琶合奏，屆時會安排貝貝第一次上台向他們獻花。她指女兒在家聽到音樂會好興奮，好似想跟他們一齊表演。不過他們不會強迫女兒從小開始學音樂，不一定要做接班人，會採取開放式學習態度，讓小朋友培養多方面興趣發展潛能，想貝貝有個快樂童年。

（即時娛樂）