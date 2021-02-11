解開《叱咤》心結 AK內疚：以後會好好保護MIRROR (00:45)

ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚一集，梁祖堯讓MIRROR成員參加自我認知課堂，12位成員在空間內周圍行，又互相對望及擁抱，成員都喊，其中江𤒹生（Anson Kong、AK）對柳應廷（Jer）及盧瀚霆（Anson Lo）分別講對唔住。

之後呂爵安（Edan）說：「AK有時心情不好，黑面，我嘅方法是可能他有啲事，幫他搵藉口，令自己舒服，不會加深矛盾。」AK接著說：「我之前覺得大家嘅心愈行愈遠，friend嗰啲自己溝通，唔friend嗰啲唔溝通，但我哋係一隊，下午望著大家隻眼，發覺原來大家又唔係咁唔鍾意大家啫！攬住阿Jer同阿Lo（Anson Lo）同佢哋講聲對唔住，係我第一次同佢哋道歉，係關於咩我唔知，1月1號（叱咤頒獎禮）？上年不穩定情緒？但講咗後個心舒服好多。我又搵番自己，搵番大家，大家一直喺我心中，係我自己行開咗。我係呢個團嘅副隊長，但我冇好好幫阿Man（楊樂文），令他承受好多不必要壓力，我冇好好照顧晒每一個人，我好內疚。喺第一個訓練時，我衷心同阿Lo、阿Jer講對唔住，我知自己有時好任性，有時有啲橫蠻無理，我知大家好惜我。Edan頭先講嗰句我無唔開心感覺，以前比賽時，每次車你返屋企，每句同你講嘅說話都係真心，但你諗吓有幾耐冇跟過我車返屋企？幾耐冇傾偈？我好堅決咁想為佢哋改變，為自己改變，亦會好好保護MIRROR。」

Jer接著說最近聽到一些說話令他好傷心，有人說：「如果你哋唔啱咪當工作伙伴，唔夾咪唔夾囉！」Jer哭著說：「經過兩年，我發覺我好愛大家，記得有次衝突是1月1號叱咤，我同阿Lo有獎，我在乎AK感受，多過我自己開心攞獎，大家圍埋時，我係唔開心。因為呢個獎，我唔想再爭獎，唔想再有競爭，唔想大家再出現矛盾。」AK聽到Jer一番話哭成淚人，梁祖堯叫AK與Jer及Anson Lo擁抱，解開心結。

（即時娛樂）