阮民安涉幫襯無牌酒吧被捕 500元自行簽保 下月返警署報到 (15:59)

警方凌晨在多區掃蕩無牌酒吧，據了解，警方搗破一間位於尖沙嘴漆咸道南的無牌樓上酒吧，拘捕多名酒客，包括41歲的組合E-Kids成員阮民安（Tommy）。

Tommy凌晨5時獲准保釋，離開尖沙嘴警署回家。他接受傳媒訪問時表示昨晚與一間移民公司開直播，經朋友幫助借到該場地做直播。Tommy說他直播時有飲酒，但沒有付款不是幫襯。他表示︰「據我所知，昨晚不是做生意，房外的人都是來玩，算是私人地方。我由9時開直播到11時半，完成後因未食飯好肚餓，我們就叫了外賣在房內吃，未夠5分鐘就有警員上來，最初以為是查牌，之後指我們幫襯無牌酒吧。我有跟警員說我們只是借場做直播，最後所有人要返警署落口供。」

Tommy今早5時獲准保釋，他表示收到599G（限聚令告票），要他在21日內繳交5000元罰款，同時以500元自行簽保就可以離開，7月15日再返警署報到。Tommy自言沒違法，會就罰款一事先諮詢律師朋友意見。他慨嘆︰「現在搵食艱難，我叫了宵夜未食就要5000元。」

今日下午3時21分，Tommy在社交平台留言報平安，稱自己沒有事，只收到599G及要報到。他重申︰「我噚晚開咗個Facebook Live，嗰度只係我開Live嘅地方。我出現喺嗰度係做嘢，無光顧、無消費，嗰枝酒就係我Live入面嘅配套，間野有冇酒牌，關我X事﹗」

（即時娛樂）