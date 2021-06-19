1歲Kuson聽《傷追人》流眼淚 古巨基讚兒子有靈敏音樂感 (17:14)

古巨基日前接受關心妍、張美妮、孫慧雪網上節目《靚媽圍爐》訪問，表示明天父親節會和家人食飯慶祝，未知太太陳英雪（Lorraine）會否代兒子古晉匡（Kuson）送驚喜。自兒子出世後，基仔放下工作和太太合力湊仔，他自言湊仔湊到樣子變殘，但「殘得嚟開心咗」。他說︰「體力上疲累，但心靈提升了，以前遇上煩事會不開心，現在一看見兒子，什麼都消散了。」基仔透露歲幾大的Kuson似有夢遊習慣，晚上睡覺時會突然坐起身，或爬起來站在牀邊，他和太太為此不放心，每晚輪流通宵守住兒子。

基仔在節目中分享兒子的生活片段，當中包括Kuson飲奶時，古太Lorraine跳舞逗兒子開心的片段，也有Kuson聽到爸爸唱《傷追人》時流下眼淚的片段。基仔說︰「我知道我的歌會感動人，但沒想過BB會聽到流眼淚，非常意外及震憾﹗相信兒子天生有靈敏的音樂感，是個感情敏銳的人。他也喜歡聽K-Pop，特別是Momoland的兒歌《Banana Cha Cha》，他會隨音樂跳舞。」談到成為爸爸後的最難忘時刻，基仔說︰「Kuson第一次叫爸爸，他Hea講『I Love You』也令我非常難忘。幾星期前，我和太太示範惜惜，他看了幾次就學會，主動惜我的嘴，令我很驚喜。最痛心是兒子第一次打針，未見過他這樣子大哭，媽媽當時望都不敢望。」

基仔自言在Kuson面前扮演衰人角色，因兒子性格太好奇，什麼都要知道和觸摸。他說︰「如我覺得有危機會嚴格地阻止，媽媽就做好人，她心軟，什麼都讓兒子搞。」雖然當了衰人角色，基仔稱Kuson一樣很愛他︰「他想看電視一定要找我，因為家中電視幾複雜，沒有人識開。如果我食雪條，他又會跟住我，想吃。」基仔不心急安排兒子上學前遊戲班，不想他太早有壓力。基仔說︰「他才剛剛會行，加上疫情關係，遲一點再算。」

（即時娛樂）