天堂鳥8月解散前開最後演唱會︰留個Happy Ending紀念 (18:47)

【今日直擊】男子組合天堂鳥早前宣布解散，3子今日舉行記者會宣布8月14日假九展舉行《BOP The last dance concert》，希望能在解散前做場好的表演回饋粉絲，屆時要跳爆舞台，留個Happy Ending紀念。他們笑言因為MIRROR走紅而決定解散，Gordon說︰「MIRROR讓我們想起初出道時都是一時熱話。很開心現在有那麼多人支持樂壇，有人說我們生不逢時，沒有可不可惜，人生整定的，會有不同階段，我們過去7年都開心。」Tyrese表示日後會專注園藝生意，追求穩定發展，也希望業餘時間可繼續唱歌興趣。

女子組合Bingo、龔柯允今日也現身支持，Gordon與Bingo成員關嘉敏（Carmen）傳分手不和後，今日同台零交流。Gordon說︰「沒尷尬，我們在音樂會一起跳辣身舞也可以，我在台上也沒有望Tyrese。」Carmen受訪時稱樂意與Gordon跳辣身舞，事前不用問准緋聞男友CY。Carmen最近參加無綫《明星運動會》時被對手李君妍打中下巴爆喊，她說︰「李君妍一個重拳打中我下巴，整個人飛開，痛到麻痺。師傅講笑說我甩了牙，我驚毁容拍不到劇，當場喊出來，但沒有嬲李君妍，反而多謝她，令我學識如何避開重拳。」

（即時娛樂）