Serrini與首場嘉賓Luna Is Bep合唱《趣緻的響鈴》。(大會提供)

Serrini昨晚在STAR HALL舉行首場《SERRINI "I'M (NOT) FINE, THX.》演唱會,以一曲《日沒前》為個唱掀起序幕。演唱會以「大自然」為主題,歌曲編排、舞台佈置等均滲透風、火、地球、木、水等自然元素。Serrini演唱《天雷》時,站於離地5米的巨型衛生巾飛船上,在場館內穿梭為觀眾帶來「另類接觸」,飛船更噴射紅色紙碎充滿寓意。演唱《我》時,Serrini化身成為「靚靚蚌精」,令現場歌迷尖叫。Serrini請來獨立歌手Luna Is Bep做首晚演出嘉賓,合唱《趣緻的響鈴》。Luna Is Bep為這次演出特意將《我想行開下》歌詞作改編,與現場觀眾一起大唱副歌位「我想行開下 忘記咗呢個世界」。安歌時,Serrini說︰「即使如何,很多人也會幫手,一堆『垃圾屎』堆在一起,就會變成鑽石!」

