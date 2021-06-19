王祖藍感受生仔痛楚大嗌救命 方力申被爆曾帶3女星回家 (20:07)

《日日媽媽聲》今晚播出最後一集，適逢明天父親節，3位主持余安安、羅敏莊、陳凱琳請來星級父親區永權、楊潮凱、周志康進行大平反，當中更包括首席創意官王祖藍。

祖藍與節目組當初設計了「大逼供」及「生仔陣痛」兩大酷刑「炮製」星級爸爸，3位主持最後一集決定以其人之道還治其人之身。祖藍先接受車輪轉逼供，要回答「兩個囡囡同老婆跌落水救邊個先」、「點解要個女咁細個做家務」及「點大男人法」等問題。被問到如被女兒撞破與老婆行房時會如何自處，祖藍搞笑說︰「我會繼續，個女咁細個乜都唔知，咁做乜要停？」祖藍又表示不擔心女兒將來的身高問題，他說︰「唔使愁，我低頭望佢嘅時間唔係剩番好多。」

祖藍之後接受「陣痛」酷刑，事前揚言「一係唔玩，一係破紀錄」的他在酷刑開始不久已大叫救命，露出痛苦表情，面色變青。為求脫苦海，祖藍向主持拋出餌誘：「你哋慢慢嚟，我其實可以畀OT你哋。」場面搞笑。

楊潮凱、區永權、周志康分享「父親之苦」，楊潮凱自爆飲過太太以外的母乳，周志康回憶細女出世時久久沒喊聲，令他經歷了人生最緊張時刻。同場的方力申與父母一同現身，方爸爸恨飲新抱茶，自爆曾在交通工具中為兒子物色對象，又開出理想新抱的3大條件。方爸爸又爆小方先後帶過唐詩詠、陳瀅及馮盈盈回家，嚇得小方急忙解畫。

（即時娛樂）