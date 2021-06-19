父親節︱林盛斌唔做富爸爸 道理王跟子女講明借錢買樓要計利息 (22:49)

Bob是好爸爸也是好老闆，去年疫情影響生意，他跟拍檔向員工承諾不裁員、不減薪、不放無薪假，為員工著想要捱過難關。（劉永銳攝）

Bob幕前工作忙碌，同時投資多間公司做老闆，跟家人在一起是最輕鬆的時刻。（劉永銳攝/資料圖片）

明天（6月20日）是父親節，爸爸是家庭的經濟支柱，忙於掙錢養家，看過網上流傳的街訪片段，有大懵爸爸會記錯子女讀幾年級。林盛斌（Bob）絕對不會犯此錯誤，工作更忙也關心子女的功課，連他們的考試時間表也牢牢記住以提醒溫習。四個小朋友的嗜好、性格特質，還有他們的夢想，向Bob突擊測試也難不倒他。這個爸爸將子女放在首位，比一切重要。

Bob跟太太Pearl育有三女一子，霏兒、熹兒、機兒及孻仔道申，一家六口住九龍塘的三層獨立屋，被爆司儀收入曾年掙2000萬元，Bob是圈中隱形富豪。問「富爸爸」Bob分享育兒心得，Bob好大反應：「我唔係富爸爸！我仍在默默耕耘，雖然投資了不同公司，但生意剛起步，努力中未有大收成。至於幕前工作是多了機會，這是10多年來鑿石仔鑿出來的。」他形容自己是「娛樂爸爸」，他負責康樂組，星期日是家庭日，安排游水、踩單車等活動「放電」。

Bob也是「道理爸爸」，他愛對子女講道理，待人接物的態度、學業態度，甚至將來子女結婚想借錢買樓，他也講明借錢要計利息的道理。Bob對子女的教育有一套理論，訪問中他樂意跟大家分享。

欲知專訪詳情，請留意明日（6月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）