林日曦《大MK日》搞到觀眾又笑又喊 麥明詩捧場眼濕濕 (22:13)

「腦細」林日曦與白只、楊偉倫、東方昇（王嘉偉）演出的38場舞台劇《大MK日》，昨晚於演藝學院揭開序幕，吸引大批圈中人捧場，包括田蕊妮、麥明詩、梁嘉琪、梁芷珊等。林日曦與眾演員以MK仔造型演出，又唱又跳，現場觀眾笑聲不斷，又有感動位。為讓之後欣賞的觀眾有驚喜，林日曦嚴禁劇透。

林日曦以劇中MK造型跟前來捧場的圈中人合照，田蕊妮、麥明詩、梁芷珊等欣賞完都說被搞喊，但守規矩未有劇透。田蕊妮在社交網寫道：「諗住今次一定會笑到標眼水，結果我d眼水真係標晒出嚟！不過唔係笑！係比林日曦Lam1Hey搞到喊咗！你好嘢！」麥明詩說：「我起勢咁笑，笑笑下發覺自己眼濕濕，依家嘅mk已經唔再mk，依家嘅hk...」梁芷珊：「呢兩年來，我哋每日過日子，心情好複雜，非常痛心、不忘初心、唔敢開心、怕太傷心、好多擔心、全部上心。發覺每日生活做好多嘢，但意義係，要真實地同香港人一齊活過來，繼續走下去！最緊要真實！」

今日徐天佑、唐劍康（Donald、當奴）都有捧場，徐天佑曬與林日曦合照說：「兩個mk仔攬埋一舊！#係mk仔唔係mk大叔」當奴則留言：「原來一班MK仔老早知道世界變，記性差，於是用紋身同對聯提你呢度係邊度。」

（即時娛樂）