余德丞嘆昏迷後屢被標籤 黃庭鋒曾遭前輩糟質：好想爆粗 (13:26)

由林盛斌（Bob）與江美儀主持的無綫節目《Mean Talk》，第二集邀來余德丞、丁子朗、黃庭鋒、孔德賢、劉頌鵬及李爾晨擔任嘉賓，節目將於明（21日） 晚在J2台播出。

在美儀及阿Bob「逼供」下，六子「半推半就」爆出不為人知的新人辛酸史，包括如何遭幕後及導演白眼兼冷嘲熱諷。曾因踢波昏迷並要在ICU留醫的余德丞慨嘆，事發後一直被標籤，因而錯失大量工作機會，包括與蔡思貝再合作旅遊節目：「大家都對我抱懷疑態度，講起都有啲想喊。」

余德丞頓了一頓後續指：「我真係好傷心，我真係已經好番晒，有醫生證明我適合旅遊同工作，但就算你講一百次、一萬次都係冇用，我唔明白為何要咁標籤我，我覺得好唔公平。」余德丞自爆曾四處跪求才能再獲取工作機會。

庭鋒則指曾遭前輩連環「糟質」：「有一場臨時加咗個Tag，我係咁甩嘴，啲crew就開始忟，猛問：『你仲要嚟多幾多次？』嗰吓我就慌喇，就以眼神向前輩求助，點知我再NG多一個shot後，突然有把聲話：『依家啲新人唔記稿㗎，冇做功課㗎喇。』我嗰下好想爆粗！我冇諗過佢幫我，但亦冇諗過佢踩多腳。」Bob即追問事後有否跟前輩「重提舊事」，庭鋒再意有所指謂：「唔止一件事㗎。」

至於怕醜的丁子朗在連番逼供下，自爆曾約會無綫女神級藝人，可惜最後卻因殺出正印男友而被逼放棄，子朗還表示女神樂意幫助新人，到底哪位女神人善心美呢？另外六子被逼供性幻想女藝人，余德丞及劉頌鵬竟因此起衝突，到底是哪位女神「惹火」，令他們起衝突呢？

（即時娛樂）