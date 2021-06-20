重提跟吳君祥離婚一事 江美儀淚灑人前 獲豹哥阿滕安慰 (16:38)

江美儀在2018年被爆跟吳君如胞弟吳君祥分手兩年，及後更被踢爆他們瞞婚，二人於2006年在西雅圖登記結婚，並於2016年離婚。近日江美儀和林盛斌（Bob）擔任節目《Mean Talk》主持，期間江美儀被重提當年離婚一事，被嘉賓單立文（豹哥）好言安慰，江美儀禁不住在鏡頭前流淚。

豹哥捉實美儀的手並眼濕濕問美儀：「你同你前任伴侶分開時，有沒有受到好大刺激？」美儀說：「我唔係受好大刺激。」豹哥坦言好關心美儀，但又不敢騷擾她，擔心觸動她太多情緒，他說：「但又驚你頂唔順，我哋都難受，而且我同你拍完嘢冇幾耐，我覺得你背後獨自承受太多嘢，而唔同我哋講。我…真係覺得…點解你要咁傻呢？要揹起咁多嘢呢？」另一嘉賓滕麗名也說：「出聲同我哋講嘛！」豹哥接着說：「跟我哋講嘛！又唔係唔熟，係咪先？我哋合作時候無所不談，係咪先？」

此時江美儀眼濕濕說：「我依家冇嘢㗎喇！（豹哥：你依家冇嘢，但嗰時傻吖嘛！）我都唔知可以同邊個講。（豹哥：做開嘢咪同我哋講聲。）

有時兩個人相處，去到要離婚，唔一定係發生咗一件事，可能係一直以來累積累積…我人生係咪應該繼續咁樣呢？兩個人傾完之後覺得，可能分開會比較好，所以最後就分開，其實你哋知道時候，已經係好後期。

我之前其實係…呢件事發生咗好耐好耐，最近我經理人先同我講，話我係一個唔識得去Release（釋放）自己嘅一個人，每樣嘢都自己一個人『吞晒』，你唔好見我咁Tough，其實都有人蝦我，但我唔…自己…就算喇！我好似好開心，其實我唔係真係咁開心，疫情期間，我好辛苦，因為冇嘢做，會喺屋企諗好多嘢，依家我好感恩，依家工作多咗，又有呢個節目，真係好多謝你。」

（即時娛樂）