孖李麗蕊返港台開咪主持節目 梁繼璋避談D100離職謊言 (11:54)

【今日直擊】港台節目《瘋Show快活人》出現人事變動，曾主持《頭條新聞》的曾志豪，與拍檔貴花田（陳寶玲）日前在主持節目後，獲通知被即時解僱，惹來外界不少揣測。節目從今（21日）天起，由梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸主持。3人今晨首日為《瘋Show》開工，在開咪前接受傳媒訪問，梁繼璋有備而來，一輪嘴講完他想講的話便轉身離去，並無回答記者提問。

梁繼璋表示多謝大家關心，很開心與兩位好拍檔李麗蕊及馬小強，在港台邀請下重返《瘋Show》，他說：「《瘋Show快活人》是我和李麗蕊以前一起創立的節目，很開心重返這個大家庭，亦很開心能在節目中發放正能量，相信很多聽眾都很希望再聽到我們的聲音。」梁繼璋強調有關所有人事的其他安排，他們只是主持人，從沒有參與。說罷他便以「我們要入去做節目」為由遞咪離去。

對於記者追問他被之前在網台D100拍檔蔡浩樑揭破他離職謊言，說不知他到港台任職、及曾向鄭經翰稱轉職做殯儀行業等問題時，梁繼璋全程不發一言，急步進入港台。

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（即時娛樂）