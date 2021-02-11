Serrini奪Anson Lo第一次大跳貼身舞 林家謙被屈上台合唱 (13:01)

歌手Serrini昨晚於九展舉行尾場演唱會，並請來MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）擔任嘉賓，2人大跳貼身舞；而原本來看騷的林家謙，亦不敵群眾壓力，被Serrini「屈」上台合唱，掀起全晚高潮，Serrini成功連奪兩位男嘉賓「第一次」。

Serrini全晚又唱又跳外，並以多個不同造型示人，Anson Lo出場時引來全場尖叫，Serrini甫見Anson Lo已情緒失控，表現心花怒放，2人大跳貼身舞，又互相調情，場面搞笑。跳舞期間有不少身體接觸，但都是點到即止，惟唱完後他們四目交投，Anson Lo笑說：「這個距離舒不舒服？舒服可企多陣！」

Serrini直呼很緊張；之後她繼續「癡女」上身，稱2人首次見面時，是在叱咤頒獎禮後台，覺得Anson Lo很香﹑很有禮貌，還叫對方即場再教她一次Wave，Serrini開心說：「花姐（MIRROR經理人）說這是你第一次近距離接觸女藝人，她將你跟女藝人的熒幕處男貼身辣舞給了我，我現在心跳得很快，排舞時更面紅，重拾青春一樣。」可能被男方冧到腳軟，Serrini上樓梯離開舞台時不慎跌倒，幸有Anson Lo在旁扶著，她笑指當刻情境似結婚。

去到Encore，鏡頭影到林家謙，起初他不願上台，但在群眾壓力下，最後都屈服。Serrini笑說：「這個只是路人而已，他回去一定會Block我，因為我都曾經Block過他。」林家謙甫上台就被Serrini用升降台困住，2人合唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》，但他全程無放棄叫對方「傍水」，「這是我第一次在九展當嘉賓，我收很貴的。」有觀眾叫2人結婚，Serrini表示已「嫁」給Anson Lo。

Serrini受訪時表示還未想到開Part3，問到下個目標是否紅館？她表示隨緣，還有很多特別場地想試，例如沙灘、泳池或在維港中心起個浮台，之後在躉船上唱歌，簡稱「巨躉音樂會」。Serrini又形容Anson Lo昨晚似歐洲古堡的吸血鬼，將她的心俘虜，「他吸乾我的元氣，令我唱歌中氣不夠！（不敢觸摸對方？）因很尷尬，見到帥的囝囝，會害羞、潮熱、又不知這樣行不行，但我無後悔，保持安好社交距離，再見都不會尷尬。」

（即時娛樂）