呻兩年冇工作｜袁偉豪疫情下留家沉思：做藝人情緒易大起大落 (13:31)

袁偉豪、黃智雯、黎諾懿及戴祖儀昨晚擔任《開心大綜藝》嘉賓，並宣傳新劇《刑偵日記》。袁偉豪在節目中自爆最不想跟黃智雯合作：「早兩年和她一起得過雙料視帝視后之後，我這兩年好差，沒工作。」江美儀問袁偉豪是否認為黃智雯腳頭不好，袁偉豪表示不知道。

袁偉豪事後澄清只是開玩笑，因和智雯熟絡，對方不會嬲，事實上彼此很旺對方。談到他呻兩年沒工作？他說：「只拍過一、兩個廣告，始終市道不好，客戶也有自己選擇，我選擇增值自己，也專注劇集上和公司一齊努力。」

他稱疫情下少出街，選擇在家中沉思，問是否有人群恐懼症？他說：「做藝人情緒容易大起大落，多少受到影響，幸好太太（張寶兒）支持我，透過傾談幫助我不少。」對於老婆早前稱想做包租婆？他笑道：「她有資質，也會睇股市，我就興趣不大，兩公婆互補不足。」

同場的黎諾懿被問是否可以恭喜他再添丁？他即道：「恭喜不嫌多，但未是時侯公布，適當時間便會講，因為大家都追問是仔定女，有好消息會想想以新方法公布。」

他笑稱大家還是先扮不知，大家也知他想湊夠一對，如果老婆佗女非常之好，兒子「小春雞」也未知發生什麼事，他說：「要太太肚大大他才會知，因為我們經常講，他已經當講笑，覺得我們經常玩他，之後我都會安排時間為他心理輔導，希望他會惜新成員。」他表示已講足幾年恨生女，若第2胎不是生女，無論結果如何都只生兩個，即使情到濃時也不會讓「意外」發生，因怕應付不來。

（即時娛樂）