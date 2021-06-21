父母傍實錄影 《聲夢》姚焯菲簽無綫 堅持學業放首位 (13:58)

14歲的姚焯菲人氣急升，她表示雖然已簽約無綫，但仍會以學業為主。（鍾偉茵攝）

《聲夢傳奇》參賽者昨晚亮相《開心大綜藝》，大熱之一的姚焯菲（Chantel）被問到她所唱的《戀愛預告》，在YouTube破240萬點擊，她表示意想不到，問可會因而對勝出信心大增？她只說：「我只是好彩揀啱歌。」

有報道指因她人氣急升令爸爸擔心，並要貼身睇實，她笑言不關吳業坤事，她說：「屋企人只是關心我，始終怕我大壓力、因為多人關注了，我也給自己壓力，每次錄影父母都會跟，第一次面試時，已經是跟住我﹑支持我。」

問是否父母擔心她會學壞？她表示父母希望她成為乖巧小朋友，自己也清楚要做循規蹈矩的人。至於簽約無綫5年，會否放棄學業？她說：「我將升讀中四，會趁暑假努力追趕學業進度，因為學業永遠都是第一，也擔心歌唱影響到學業，會學懂把握平衡。」

同場的戴祖儀於新劇《刑偵日記》演影后惠英紅女兒，很多人羨慕她，她於劇中演患精神病，還會被性騷擾，但她強調本身精神正常，只是將陰暗面放大100倍去演，最難忘是要打爆玻璃不能NG一幕及獻出熒幕初吻，還透露感情線會留伏筆在第二季呈現。

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（即時娛樂）