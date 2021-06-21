林二汶婉拒擔任《造星IV》導師：難以超越上一次自己 (17:11)

MIRROR經理人黃慧君（花姐）透露正籌備《全民造星IV》，今次花姐炮製女團，ViuTV日前在社交網公布《造星IV》是「女生限定」，期望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」，將來可以孖住MIRROR炸爆舞台。去年在《全民造星III》擔任導師的林二汶，再次獲花姐邀請擔任新一輯《造星》導師，不過二汶昨天在社交網留言，已口頭請辭做導師工作，她解釋：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能過做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我先下呢個決定。

想喺父親節嘅直播講呢個消息，因為《全民造星》呢個節目，俾咗『二汶爸爸』呢個稱號我。到今日，依然有人叫我二汶爸爸。呢個節目，真係帶俾我好多好多嘢，我衷心好感激花姐同ViuTV俾左呢個機會我。花姐成日叫我唔好多謝佢，其實我最多謝嘅係佢。

亦都係因為做導師，我覺得有好多才華同天賦，都係從小培養的。呢個機會，俾我好大嘅啟發。於是，我將會籌備一間音樂教室，希望將音樂從教育伸延落去。選址同師資已經確定，希望不久將來可以同大家分享呢份喜悅。」

（即時娛樂）