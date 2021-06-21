跟新演員冇代溝 謝賢處男下海到戲院謝票 盼問鼎金像獎 (17:38)

謝賢（四哥）為新片《殺出個黃昏》親到戲院謝票！過去兩星期，港九各區5場優先場及早前香港國際電影節兩場全院滿座，監製林家棟表示，首波優先場收到觀眾正面評價，令台前幕後振奮。

男主角四哥有見反應熱烈，昨天（20日）父親節「處男下海」，偕林家棟、導演高子彬到鑽石山一間戲院謝票，有影迷舉起手幅迎接偶像，全場觀眾感興奮，更掌聲不絕。有觀眾要求四哥即場獻唱電影片尾曲《倦》，但四哥笑言：「留番下部，到時我唱主題曲，如果我唔唱，你咪同我絕交囉！」四哥謝票後接受電影公司訪問，對於今次處男謝票，四哥表示掌聲是屬於大家的，他興奮表示：「好多影迷由細睇到我大，睇到我今時今日，多謝佢哋嘅擁抱。」

被問到這部電影跟很多新演員合作，會不會有代溝？四哥笑言：「我仲後生過佢哋，真係㗎！我做啲嘢佢哋唔敢做㗎，有時講笑呀，講嘢失禮啲，佢哋唔敢㗎，你知唔知？佢哋見到我好似一個老師咁，所以我真係好惜佢哋㗎。」

他更大爆是次拍攝未有教新演員演戲：「呢啲冇得教㗎，我做咗電影咁耐，演技係發自內心，呢個係我咁多年嘅經驗，因為我一世人未做過其他嘢，淨係做電影！」

談到今次演出為「孫女」鍾雪瑩既出拳頭又出眼淚，令觀眾大受感動，問到可有信心問鼎來年金像獎？四哥謙虛回答：「我都希望，睇吓點樣動啲腦筋攞個獎返嚟！」四哥指最意想不到電影在拍竣年半後，終於在大銀幕上映，更笑說：「仲以為家棟飛起咗我，算佢啦！」

導演高子彬表示第一次見四哥，已被四哥氣場震懾，更笑說：「以前我走漏眼，應該早啲搵佢幫手，原來四哥啲戲好有感染力。」

（即時娛樂）