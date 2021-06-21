大叔的愛︱Edan遭誤會非禮巴士女乘客 黃德斌「英雄救『爵』」 (17:56)

Edan和黃德斌在《大叔的愛》擦出火花。（大會提供）

Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，獲黃德斌出手解圍。（大會提供）

由黃德斌、MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和徐㴓喬（Asha）等合演的ViuTV劇集《大叔的愛》，將於下周一（28日）晚首播。劇組陸續公開拍攝片段，其中一場戲拍攝Edan在巴士上，被誤會非禮女乘客，黃德斌「英雄救『爵』」，為Edan解圍後，更把對方擁入懷中！

德斌笑言該戲分是「巴士奇遇結良緣」，他表示自己也不時坐公共交通工具：「因為太方便，唔使周圍搵車位，我哋平時坐車都收埋自己，唔會招惹啲乜嘢誤會，即使見人鬧交都未必出聲，除非去到動手動腳，如果唔係，唔會介入人哋鬧交。」

自嘲好窮的Edan表示，自己是巴士常客，他笑言車上不時與Anson Lo以短信傾劇本：「我哋之前真係好驚，因為呢部劇買晒版權，要喺原著同自己風格中搵平衡，可能我哋未夠專業，平時我哋都會攬頭攬頸咁玩，所以唔會太尷尬，最近係Anson自己加戲，或者拍惜惜戲嗰陣加啲嘢，咁就嚇親我囉！」

Anson Lo表示投入與Edan的感情，不時向對方獻媚：「冇辦法啦，識咁耐都唔會黐咁埋傾偈，所以都幫佢攞飯、攞埋餐具，做到細心啲咁，希望可以搵到嗰份感覺。」

（即時娛樂）