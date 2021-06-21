孖C君首度監製及主演新劇 洪永城爆曾遭公司拒絕過5次 (19:05)

【今日直擊】洪永城（Tony）、C君與盧思麟（Tommy）聯合監製的無綫劇集《凶宅清潔師》，今天（21日）舉行拜神儀式，參與的演員傅嘉莉（Kelly）、鄭俊弘、歐陽偉豪（Ben Sir）、李成昌、張達倫、韓馬利和杜燕歌也有出席。

Tony與C君首次自監自演，感到好大壓力，Tony透露開發這個劇本時過程轉折：「兩年前聽到『凶宅清潔師』這職業，覺得題材新鮮，交故事大綱給公司之後，遭拒絕過5次，跟Tommy經過幾個通宵整理劇本，再跟公司傾了半年才成事。現在拍攝了三分二，幸好3個監製互相扶持，亦多謝公司台前幕後給好多意見豐富內容。」

C君今次兼任編審工作，好多人以為形象搞笑的他會編喜劇，其實劇中情節剛好相反，既沉重且有陰謀，他說：「集集都有驚嚇元素好難， 而且由道具、美術、製片至演員，都會找我改劇本，但我不介意，經常提自己不要先入為主，改不是壞事，而是改善和改良，令部劇加分。」他又自爆很怕看驚慄片，勉強為了創作參考好多戲，非常心寒：「揸車和搭𨋢都心慌慌，所以開會要求入黑前進行，又要找老婆接送，我老婆好鍾意睇驚嚇片，所以部劇剪完片請她睇試片定指標。」

性感打扮的Kelly瘦了一圈，她透露早前照顧患病入院的爸爸，急跌10磅，幸爸爸出院回家休養，放下心頭大石，一家人慶祝父親節。她稱劇中扮演作風大膽的靈異界KOL，拍攝時經常到荒廢學校、軍營和樓宇取景，嚇到開工死忍，不敢去洗手間。

（即時娛樂）