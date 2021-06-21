讚張繼聰有搞笑潛質 黃子華自爆拍戲曾嬲到扔劇本 (19:48)

黃子華表示今次接拍是被劇本打動，已很久未試過收到完整劇本，兼具追看性。（劉永銳攝）

【今日直擊】黃子華、張繼聰、鄧麗欣、王菀之、林明禎及陳湛文等，今天（21日）出席賀歲片《飯戲攻心》記者會，眾演員在導演陳詠燊帶領下「撈起」，預祝電影有好成績。

黃子華表示今次接拍是被劇本打動，已很久未試過收到完整劇本，而且很犀利，特別有幾場吃飯戲，包含很多陰謀和後果，具追看性又有喜劇效果。子華自爆之前拍過一套電影，同樣有吃飯戲，但內容空洞，拍了10多天已嬲到把劇本扔出冷巷。子華表示今次並非胡鬧喜劇，演起來難度很高，他說：「如果純感情會變文藝片，純喜劇又會變胡鬧片，所以角色要拿捏得很準確。」

張繼聰首次與子華合作，問阿聰可感膽怯？他表示最初會敬而遠之，但經過拍戲和聚餐後，很快打成一片，故沒有怯場，拍得很開心，不過他被子華取笑：「阿聰最怯就是不斷叫我子華哥，他的老友白只、朱栢康都是直呼我全名，他就無端端降格了。」阿聰笑說：「因為白只是老前輩，我是新人，所以用尊稱比較好。」

子華盛讚阿聰有搞笑潛質，無論戲內、戲外都是搞笑王。雖然兩人首次合作，但他已覺得阿聰是全面兼有特性的演員，他說：「我現在叫定他做聰哥，代表他將來成就。」

鄧麗欣在戲中周旋於子華和張繼聰之間，先後跟兩人拍拖，關係錯綜複雜。鄧麗欣表示起初面對子華，都有少少壓力，但經過圍讀和對戲後，大家認識加深，大讚對方友善，溝通期間令她壓力消除。問到二人可有親熱戲？鄧麗欣透露有少少。。

王菀之繼之前拍電影學揸巴士後，今次轉揸鑊鏟，飾演廚藝了得傳統女人，她笑指每套戲都有自我增值。「大馬女神」林明禎透露戲中演KOL，主要對手是子華；鄧麗欣讚林明禎雖然不諳廣東話，但有場戲能一口氣用廣東話說出不同菜式名字，大家看完不禁鼓掌。

（即時娛樂）