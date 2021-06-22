入行8年有15單緋聞 蔡思貝為被封「姣精」感不快：始終唔係讚… (15:50)

蔡思貝入行至今緋聞不絕，她為被封姣精而感到不開心。（大會提供）

由林盛斌（Bob）、江美儀主持的《Mean Talk》，今晚（22日）播出新一集，嘉賓請來情同姊妹的蔡思貝、何雁詩及賴慰玲，3女除大爆好友陳瀅不為人知「Mean」面目外，更分別為自己及身邊人「大平反」。

Bob直指視后蔡思貝入行8年，共有15單緋聞，談到被封「姣精」，思貝坦承不開心：「始終都唔係讚，但我覺得有原因嘅，頭幾年我真係唔太識（避忌），當係跌一下上一課。」

美儀又追問思貝忽然富貴傳聞，賴慰玲、何雁詩力證思貝是慳慳埋埋才有今天，連阿Bob亦幫口說：「有次見到佢，嘩！你話晒蔡思貝吖，你不如換過架車，佢嗰架車係cheap到拎去劏，都未必值三四千。」

思貝聞言即忍不住落淚：「有啲人辛酸會公諸於世，我唔係咁，我懶係有骨氣。我一路以來無論傳媒講乜，我一次都冇澄清過，我一路專注工作，冇人知道所謂女一住200呎瞓碌架牀。」三女又揭露「娛樂圈問價」事件，期間思貝拿出手提電話，向主持展示前一天收到的問價內容，並透露最高試過被問價200萬元。

昨晚（21日）播出一集，丁子朗意外曝光與心目中女神湯洛雯的一段「關係」。子朗憶述當年拍劇由於不斷NG，遭幕後冷嘲熱諷，湯洛雯見狀即伸出援手：「新人係咁㗎喇，佢第一次拍劇咋。」語畢捉着子朗在廠行了一圈。美儀隨即追問：「點解唔追佢？」子朗坦白從寬：「我有約過佢睇戲㗎，但最後冇physically咁出嚟睇，係FaceTime一齊睇，因為有嘢請教佢。」

主持再逼供子朗何不直接展開追求？子朗傻氣地表示：「冇幾耐佢就同馬明（馬國明）喇，我唔係追佢心態㗎。」美儀即斬釘截鐵反駁：「你唔使兜喇，你九成九想追佢！依家輸咗先話冇！」

（即時娛樂）