《識貨》「雙東」直播殺貨極速沽清 王祖藍加碼派錢益街坊 (16:25)

無綫昨晚（21日）播出節目《識貨》，由鄭裕玲（Do姐）帶領鄭衍峰及孔德賢主持，8位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明，在沒有劇本情况下，靠口才、急才及轉數等，說服現場觀眾「入貨」。

原來眾人競技過後還有下文，昨晚節目首播後，Big Big Shop緊接由黃建東及何遠東主持直播賣貨，實時以超抵價sell好貨幫網民慳錢。直播甫開始吸引近5萬人爭相搶貨，最高峰時段人流高達近14.5萬，全部特惠價產品推出後1分鐘內沽清。

直播時亦不乏搞笑位，首席創意官王祖藍全程在直播現場「支援」，除了鏡頭外肉緊提醒見習主播「雙東」講價錢及與網民互動外，為食的他更亂入品嘗西瓜及鮑魚，並教大家怎樣「食得唔好嘥」。由於反應熱烈，即使不斷加碼還是「斷貨」，為了安撫網民，祖藍自掏腰包加碼派禮物，全晚送出價值5位數現金優惠券！

今晚（22日）播映第2集，繼續考驗見習主播，節目甫開始即沒收所有人手提電話，並要求他們在限時內，碌爆人情卡「散貨」追銷售額。眾人促銷方法各有特色，黎諾懿「義氣行頭」、陳自瑤自掏腰包「包底」、蔡國威賣「人緣」，陳嘉佳及何遠東「碌卡」時，更意外爆出李亞男及陳山聰「精打細算」一面。

（即時娛樂）