曾志偉親自到場打氣 Eric Kwok「羽」出驚人顯大將之風 (18:02)

郭偉亮在羽毛球賽事跟伍禮騫對戰，而曾志偉（右下）亦親臨體育館打氣。（大會提供）

無綫《明星運動會》各項賽事進行得如火如荼，日前已舉行羽毛球男、女子初賽及決賽。男、女子組先抽籤進行入圍賽，然後進入16強、8強、4強後，再爭奪男、女子金、銀、銅獎。每場賽事以一對一淘汰制形式進行，1局定勝負，先得15分的運動員為勝，如出現14分平分，先獲16分者勝出。

大會邀得羽毛球高手郭偉亮（Eric Kwok）擔任隊長，帶領歌星谷婭溦、龔柯允及《聲夢傳奇》學員張馳豪、潘靜文舉行表演賽，由谷婭溦、龔柯允對戰李靄璣、利穎怡及謝芷倫，進行女子雙打比賽；張馳豪、潘靜文迎戰李思雅、阮政峰，進行男女混合雙打賽，最後由隊長Eric Kwok親自出戰對伍禮騫，場面緊張又刺激，頗有壓場之勢，盡顯大將風範。

網球好手李思雅除網球技術高超之外，在關鍵賽事力拼李靄璣，在羽毛球場上表現同樣出色。Crazy Runner成員陳山聰跑步公認了得，羽毛球場上表現又如何呢？

當日TVB副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦到場支持，為運動員吶喊助威。全部羽毛球各項賽事的過程，將剪輯並於《明星運動會》節目播映。

（即時娛樂）