港姐「變髮」｜關楓馨平常心參選 邵初踢走娘味 余詠童嗌減肥 (18:18)

候選佳麗余詠童（左起）、關楓馨和邵初，今天到髮型屋變髮。（鍾一虹攝）

【今日直擊】《2021香港小姐競選》共有28位佳麗入圍初賽，昨天已有14位佳麗「變髮」，今天大會安排另外14位佳麗，分批到九龍塘和銅鑼灣髮型屋「變髮」。

其中在銅鑼灣髮型屋，余曉蕙（Angel）和邵初（Kristy）以戰鬥格示人，騷性感兼曬腿，邵初更主動向傳媒打招呼。王嘉慧（Cathy）、Penny與余詠童（Trixie），則以OL造型出現，「翻版吳謹言」王婳婳及關禮傑女兒關楓馨（Fabienne），就以便服配波鞋走青春路線。趙美倫（Mona）由媽媽陪同到場，她以牛仔褲襯名牌手袋。

邵初換髮後踢走娘味，多了一份時尚美。她受訪時表示除了剪髮和染髮，並做了護髮療程，對新髮型感滿意，她很開心有這個機會。談到選美信心時，她直言：「要對自己有點信心先得！」

余詠童輕輕修剪頭髮和染了髮色，她表示外形仍有改善空間，賽前努力減肥，「目標減5磅，因為見到其他佳麗身形纖瘦」。

關楓馨花了5小時造型，不過分別不大。背負星二代參選的她表示不會有壓力：「盡力做好本分，平常心。」

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（即時娛樂）