讚男友聲線辨識度高 盧慧敏進軍樂壇 未計劃跟Ian合唱 (18:48)

【今日直擊】許廷鏗（Alfred）和陳卓賢（Ian）女友盧慧敏（Amy），今日到沙田出席口罩概念店活動。Amy透露正試音準備進軍樂壇，但強調不是受男友影響，是公司想她有不同發展機會。問是否由男友擔任唱歌老師？她說：「不是！我會跟女老師學。」

Amy表示男友仍未知道此事，應該看到這個訪問才知道。問怕不怕被男友罵？她說：「不會！大家都是成年人，是驚喜。」她稱還未有計劃和男友合唱，亦沒有要求對方寫歌給她。問男友會否私下唱情歌送給她？她說：「我平時有聽他的歌便夠，不需要私有化，和大家一齊聽，在公在私，我都覺得他是一個好歌手，聲線好有辨識度，唱歌好好聽。」

早前Ian 28歲生日，她因開工未能為男友慶祝。至於Ian公開表示未收到她的禮物，Amy說：「有！我送了很大的祝福，是買不到、無價的，當日已送了祝福，不想草率簡單，我們儀式感也不重，是順其自然的人。」問父親節又可有到男友家中見家長？她表示沒有，還未見過家長，要待時機成熟。

Alfred表示離開舊唱片公司後，一直密密接工作，本身是這個品牌口罩用家，為日常和牙醫工作都會大批入貨，雙方是於網上結緣促成今次合作。

（即時娛樂）