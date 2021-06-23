古巨基召喚樂壇新聲音合作 應智越曾比特自薦做潛力王 (00:01)

古巨基最近開展最新唱片計劃，於社交平台公布《I REALLY LOVE TO SING》正式啟動。基仔閉關超過一年半，但一直留意香港樂壇並關注新人，有大發現。基仔說：「香港樂壇有很多好歌聲，值得被更多人喜歡！」所以，2021年他的全新專輯概念，想搞一個全製作過程同步公開的音樂企劃《I. R. L. T. S》。音樂企劃分為兩張專輯，《Album 1》邀請10個值得被更多樂迷喜歡的新晉歌手、樂隊組合，與他改編及合唱10首粵語單曲。

《Album 2》邀請全班子新晉創作人、唱作人、唱作樂隊，為他創作及製作10首全新粵語作品。成個計劃更想邀請歌迷一同參與brainstorming，以及緊貼製作進展每一步，所有製作過程他都會在fb、Ig和大家討論或分享。

日前率先啓動《Album 1》，基仔首次在社交平台開Live，呼籲歌迷提議近年覺得有才華實力的新晉歌手、樂隊組合，不論來自哪間唱片公司，甚至是獨立歌手、樂隊組合，只要好歌聲，他都會研究考慮邀請合作。直播期間小肥、關心妍、KB也即興連線向他提供心水新人，如MIRROR的Ian、Edan、Jer、AK、姜濤、Jeremy，還有吳林峰等。過程中也有樂壇新人連線加入，如英皇歌手許靖韻、環球新人Mike（曾比特）與細貓(應智越)等。細貓跟曾比特是基仔的超級歌迷，兩人敲門進入基仔直播同框後，都表現超興奮，鏡頭前見兩人真的如見工般緊張，不單主動大唱基仔歌曲，又坦言好想合作，異口同聲話：「我細細個已經聽你，你係我第一個追聽的男歌手，唱K都係唱你啲歌……」搞到基仔尷尬大笑。

（即時娛樂）