調教你MIRROR｜做瑜伽玩到癲 姜濤Jer被指反差最大 (00:18)

ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚（22號）一集，梁祖堯將12子分成兩組，分別接受瑜伽及木工的體驗，Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生）、姜濤、Alton（王智德）、Jer（柳應廷）及Stanley（邱士縉）做瑜伽，Frankie（陳瑞輝）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、Jeremy（李駿傑）、Anson Lo（盧瀚霆）與Tiger（邱傲然）則做木工。梁祖堯指今次是局中局，成員會估計是訓練團體精神，實質是邀來攝影師小雪，在12子不知情下，用快拍捕捉他們最真實、最自然一面。最後，小雪指姜濤與Jer的反差最大，平日他們會很Chok，但今次兩人卻展現調皮一面又笑容滿面，感覺就似回到以前畢業營的時候。事後姜濤說大家圍埋睇相時，覺得很像學生時期的照片，大家好開心，沒有任何顧慮及機心，是單純的開心；Ian也說自己很久沒有這樣笑得如此開心。

其間，梁祖堯宣布有第2次由幕後工作人員選出的「我最喜愛的MIRROR成員」，Anson Kong、Edan及Jeremy進入三甲，結果由連續兩次入到三甲的Anson Kong奪得，由上次冠軍Tiger負責頒獎。Anson Kong坦言獲獎很開心，並希望大家都開開心心，拍攝不同節目。

（即時娛樂）