林嘉欣獲法國政府授勳 老公囡囡現身支持 (14:22)

林嘉欣擔任法國五月藝術節大使（Le French May）踏入第8個年頭，她每年都會遠赴法國與藝術家進行文化交流，即使現在受疫情影響只能留港，仍積極推廣法國藝術文化。

嘉欣最近更獲法國政府授勳為「Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres」，以表揚她多年來努力宣揚法國藝術。她日前在丈夫袁劍偉及兩個寶貝女陪同下，到法國駐港領事官邸接受授勳。嘉欣分別以法文及廣東話致辭，她以法文致辭時感謝法國文化部及French May團隊讓她能認識到不少世界頂尖藝術家、舞蹈家和音樂家，又多謝林建岳、家人和朋友的支持。她說︰「過去兩年，這個世界經歷了很大的變遷，令很多人的生活產生極大變化，很不幸，這都是壞的變化。不過，我相信壞的時刻終會過去，希望在不久的將來，藝術可以重新出發，再次啟發我們對生命的熱情，尋找生命的重心。」

嘉欣回憶去年4月收到授勳通知時，曾以為被整蠱。她說︰「因為信件是由加拿大政府發出，說我獲法國政府授勳。我看了信件很多次，還問我丈夫︰『係咪呃人㗎？疫情仲有呢啲騙案？』後來才知道，因為我在加拿大出世，法國要認證我的國籍，所以信件由加拿大寄出。」確實消息後，嘉欣感覺超現實，因此授勳當日除以法文致辭外，還安排兩個女兒協助法國領事進行授勳儀式。她說︰「兩個女兒負責托住放有勳章的小枕頭行出來，我和她們曾在家中綵排，但家裏的枕頭大很多，所以我們到達領事館後也綵排了一次。我之前還帶她們買新裙仔，因為我兩個囡囡好似野人，通山跑，平日穿的衣服都穿晒窿，所以一定要帶她們去買衫。」

（即時娛樂）